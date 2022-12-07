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لبنان

تدريبات بريطانية في المطار: ماذا كشفت؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-12-2022 | 02:45
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أجرت مجموعة خاصة من الأمن البريطاني تدريبات نوعية لعناصر وضباط من جهار امن المطار، إستمرت عدة أيام وشملت تدريبات على المدرجات، وفي أروقة المطار وممراته وأبراج المراقبة. وركزت هذه التدريبات على القضايا الأمنية من مراقبة وأمن إستباقي وإخلاءات  وتفتيش .

مرجع أمني لفت الى دهشة لدى الفريق البريطاني من الآداء والخبرة العالية للفريق الأمني اللبناني ومدى خبرته وإتقانه اللغات وقدرة الإستيعاب السريعة لديه في قراءة الخرائط والخطط الأمنية".

 وقال المصدر أكد أن الفريق البريطاني دهش عندما أخبروه عن الرواتب المتدنية التي يتقاضونها في مقابل الإنتاجية المميزة لديهم .

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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