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لبنان

مصر على الاسم الثالث!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-12-2022 | 03:15
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يصر النائب جبران باسيل على رفض المرشحين الاساسيين لرئاسة الجمهورية وتحديدا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون، علما ان بعض المتابعين يتحدثون عن امكان قبوله بعون.

لكن القاسم المشترك بين رفض باسيل لعون وفرنجية انه يطرح على من يفاتح بإسميهما التوافق على اسم وسطي بينه (اي باسيل) وبين المرشح الذي يتم طرحه عليه وذلك من اجل الوصول الى اتفاق سريع.

وترى المصادر ان باسيل يحاول ايصال شخصية مسيحية غير مؤثرة وغير قادرة على بناء قاعدة شعبية خوفاً من ان يكون الاستقطاب الشعبي على حساب القاعدة العونية.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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