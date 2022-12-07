بوشكيان "بيضة القبّان"

تساءلت مراجع نيابية عن فحوى كلام الأمين العام لـ"حزب الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان عن مشاركة الوزير جورج بوشكيان في جلسة مجلس الوزراء، "الذي كان يُفترض أن يلتزم بمقاطعة الجلسة ولكنه لأسباب خاصة لم يقُم بذلك".

وقال: "أنّ الوزير بوشكيان ليس حزبياً وهو عضو في كتلة نواب الأرمن ونحن لن نمرّ مرور الكرام حول موضوع المشاركة بالجلسة. ما حصل سابقة ولا يمكننا السكوت عليها".

وفي رأي هذه المراجع أن القرار الذي اتخذه حزب "الطاشناق" بفصل الوزير بوشكيان من كتلة نواب الارمن ستكون له تداعيات سياسية، بحيث سيجد وزير الصناعة بصفته النيابية نفسه خارج الاصطفافات الحزبية، وسيكون له رأي مغاير عن رأي التكتل الذي ينتمي إليه، والذي ينتمي في الوقت نفسه إلى تكتل "لبنان القوي"، الأمر الذي سيفقد هذا التكتل بعضًا من صفة "الأكبر".