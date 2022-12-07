لليوم الثاني على التوالي.. هذه الطريق مقطوعة في طرابلس

قطع عناصر من فوج إطفاء طرابلس الطريق أمام مركز اتحاد بلديات الفيحاء طريق المرفأ – أمام falcon ، لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بتلبية جميع مطالبهم ودفع جميع مستحقاتهم المتراكمة، والا فان قطع الطريق سيستمر، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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