Advertisement

لبنان

لليوم الثاني على التوالي.. هذه الطريق مقطوعة في طرابلس

Lebanon 24
07-12-2022 | 01:29
A-
A+
Doc-P-1017740-638059992126232394.jpg
Doc-P-1017740-638059992126232394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قطع عناصر من فوج إطفاء طرابلس الطريق أمام مركز اتحاد بلديات الفيحاء طريق المرفأ – أمام falcon ، لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بتلبية جميع مطالبهم ودفع جميع مستحقاتهم المتراكمة، والا فان قطع الطريق سيستمر، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عناصر فوج الاطفاء في ⁧‫طرابلس‬⁩ يعتصمون امام مبنى اتحاد بلديات الفيحاء (صور)
lebanon 24
07/12/2022 10:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب العام البيئي يتابع تحقيقاته في دعوى مسلخ لحوم طرابلس
lebanon 24
07/12/2022 10:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: من يهمه وجع الناس فليقر الكابيتال كونترول والقوانين الاصلاحية وليوقف من سرق اموالهم وليهتم بمدينته طرابلس وبفقر اهله ووجعهم
lebanon 24
07/12/2022 10:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجيه التقى وفداً نقابياً طرابلسياً
lebanon 24
07/12/2022 10:34:55 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

اطفاء

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:37 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:41 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-12-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2022-12-07
03:15 | 2022-12-07
03:00 | 2022-12-07
02:57 | 2022-12-07
02:52 | 2022-12-07
02:45 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website