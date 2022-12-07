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لبنان

يروج المخدرات على متن دراجة نارية.. وهذا ما حصل معه في غزير

Lebanon 24
07-12-2022 | 02:57
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي أنه وفي سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات على متن دراجة آليّة في محلة غزير.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد هوية المذكور وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت من تحديد هويته وهو المدعو:

م. ث. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)
 أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه بالجرم المشهود.

بتاريخ 27-11-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة غزير أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن دراجة آلية لون أحمر (تم ضبطها).  وبتفتيشه والدراجة، تم ضبط ما يلي:

-/48/ ظرف نايلون شفاف بداخل كل ظرف ورقة بيضاء تحتوي على مادة الكوكايين.

-/11/ ظرف لون فضي بداخل كل ظرف علبة صغيرة تحتوي على مادة الكوكايين.

-/3/ مظاريف شفافة بداخل كل مظروف علبة تحتوي على مادة كريستال ميث

 -مبلغ مالي

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلة غزير على متن الدرّاجة المضبوطة، كما وأنه ينشط لصالح أحد التجّار لقاء بدل مادي.

 أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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