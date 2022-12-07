موسى: نستبعد أي تغيير في الخريطة السياسية

استبعد النائب ميشال موسى "أي تغيير في الخريطة السياسية على مستوى الاستحقاق الرئاسي نتيجة التشنجات الحاصلة جراء الجلسة الحكومية"، معتبرا أن "مسألة عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية تساهم في إشعال هذه السجالات".

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وقال في حديث الى إذاعة "صوت كل لبنان": "الجلسة غداً ستكون كسابقاتها ويجب تحريك المياه الراكدة من خلال إجراء حوار جدي وفعلي بين الأفرقاء كافة لتهدئة الجميع والوصول الى انتخاب رئيس، لكونه الطريق الوحيد لإحداث خرق ما والخروج من هذه الأزمة".

وأكد موسى ان "الاتصالات الدولية لم تتمكن حتى الساعة من بلورة الصورة في سبيل تحديد شخصية الرئيس العتيد".

وعن جلسة الاتصالات التي تم تعليقها، أشار الى "وجوب عقدها، ولكن الظروف فرضت تأجيلها بانتظار تأمين حضور أوسع لمناقشة الملف".