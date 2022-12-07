20
o
بيروت
20
o
طرابلس
2
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
2
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لا كهرباء 8 ساعات.. فياض يكشف كواليس فصل بوشكيان
Lebanon 24
07-12-2022
|
03:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ان "الزيادة بالتغذية الكهربائيّة ستكون تدريجيّة وربما لن تكون من 8 الى 10 ساعات في البداية".
فياض وفي حديث للـLBCI، كشف ان "مبلغ 600 مليون يُؤمّن 8 ساعات تغذية كهربائية ولكن مصرف لبنان كشف ان المبلغ المتوفر هو النصف اي 300 مليون ما يعني 4 ساعات تغذية تقريبًا".
Advertisement
وعن موضوع عدم المشاركة في الجلسة الحكومية، اشار فياض الى انه "أخذنا موقفًا موحَّدًا حمايةً للدستور والميثاق ولمنع اقصاء مكوّن اساسي ميثاقي ورئاسي"، لافتاً الى انه مع معالجة أمور الناس ولكن بالطرق القانونيّة ونحن تصرّفنا كمجموعة موحّدة من أجل تحصين الميثاق الوطني".
ولفت فياض الى انه "متخوّف من نوع من التسلّل على موقع رئيس الجمهورية بعد جلسة الحكومة".
واعلن فياض ان فصل النائب جورج بوشكيان من كتلة النواب الارمن جاء نتيجة عدم التزامه القرار بعدم حضور جلسة الحكومة، مشيراً الى ان الأخير حضر الجلسة على أساس أن لديه اسبابه الخاصّة وأنه وعد المستشفيات بأن الحكومة ستُؤمن المال اللازم لها ولكن الموقف موقف سياسيّ ويجب عدم التذرّع بهذه الامور.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إجراءٌ جديد يطالُ سحوبات الدولار.. إليكم ما قرّرته المصارف مؤخراً
Lebanon 24
إجراءٌ جديد يطالُ سحوبات الدولار.. إليكم ما قرّرته المصارف مؤخراً
12:14 | 2022-12-06
06/12/2022 12:14:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيفات بالجملة وهروب موظف.. ماذا يحصل في الدائرة العقارية في بعبدا؟
Lebanon 24
توقيفات بالجملة وهروب موظف.. ماذا يحصل في الدائرة العقارية في بعبدا؟
02:30 | 2022-12-07
07/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة عن تحويلات الدّولار إلى لبنان.. هذا ما كشفه "البنك الدولي"
Lebanon 24
مُفاجأة عن تحويلات الدّولار إلى لبنان.. هذا ما كشفه "البنك الدولي"
14:00 | 2022-12-06
06/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بطريقة لافتة.. هكذا علّقت قناة "المنار" على كلام باسيل الأخير
Lebanon 24
بطريقة لافتة.. هكذا علّقت قناة "المنار" على كلام باسيل الأخير
12:57 | 2022-12-06
06/12/2022 12:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة... قُتلا في وسط الطريق رمياً بالرصاص!
Lebanon 24
جريمة مروّعة... قُتلا في وسط الطريق رمياً بالرصاص!
10:31 | 2022-12-06
06/12/2022 10:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:54 | 2022-12-07
ميقاتي رأس إجتماعا للجنة الوزارية المخصصة للأمن الغذائي.. ماذا كشف سلام عن دعم الخبز واستيراد القمح؟
06:00 | 2022-12-07
تصعيد التيار ضد "حزب الله".. هل يؤدي الى الفراق؟
04:30 | 2022-12-07
كلامٌ يخشى باسيل قوله عن "حزب الله".. التفاصيل تكشفهُ
04:00 | 2022-12-07
"حقوق المسيحيين"... رواية "ابريق الزيت" تتكرر عند كل "زركة"
08:20 | 2022-12-07
عن أتعاب كتاب العدل... بيان مهمّ من الخوري
08:04 | 2022-12-07
بعد لقائه مسؤولين في "ألفا" و"تاتش"... القرم: المفاوضات تحت الضغط غير مقبولة
فيديو
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
Lebanon 24
بكتيريا مرعبة: فتكت بأطفال وبترت أطراف رجل جعلته بفم غريب.. هذه عوارضها (فيديو)
01:49 | 2022-12-07
07/12/2022 15:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
07/12/2022 15:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
07/12/2022 15:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact