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لبنان

لا كهرباء 8 ساعات.. فياض يكشف كواليس فصل بوشكيان

Lebanon 24
07-12-2022 | 03:33
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أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ان "الزيادة بالتغذية الكهربائيّة ستكون تدريجيّة وربما لن تكون من 8 الى 10 ساعات في البداية".

فياض وفي حديث للـLBCI، كشف ان "مبلغ 600 مليون يُؤمّن 8 ساعات تغذية كهربائية ولكن مصرف لبنان كشف ان المبلغ المتوفر هو النصف اي 300 مليون ما يعني 4 ساعات تغذية تقريبًا".
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وعن موضوع عدم المشاركة في الجلسة الحكومية، اشار فياض الى انه "أخذنا موقفًا موحَّدًا حمايةً للدستور والميثاق ولمنع اقصاء مكوّن اساسي ميثاقي ورئاسي"، لافتاً الى انه مع معالجة أمور الناس ولكن بالطرق القانونيّة ونحن تصرّفنا كمجموعة موحّدة من أجل تحصين الميثاق الوطني".

ولفت فياض الى انه "متخوّف من نوع من التسلّل على موقع رئيس الجمهورية بعد جلسة الحكومة".
 
واعلن فياض ان فصل النائب جورج بوشكيان من كتلة النواب الارمن جاء نتيجة عدم التزامه القرار بعدم حضور جلسة الحكومة، مشيراً الى ان الأخير حضر الجلسة على أساس أن لديه اسبابه الخاصّة وأنه وعد المستشفيات بأن الحكومة ستُؤمن المال اللازم لها ولكن الموقف موقف سياسيّ ويجب عدم التذرّع بهذه الامور.
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