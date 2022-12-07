لا كهرباء 8 ساعات.. فياض يكشف كواليس فصل بوشكيان

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أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ان "الزيادة بالتغذية الكهربائيّة ستكون تدريجيّة وربما لن تكون من 8 الى 10 ساعات في البداية".فياض وفي حديث للـLBCI، كشف ان "مبلغ 600 مليون يُؤمّن 8 ساعات تغذية كهربائية ولكن مصرف لبنان كشف ان المبلغ المتوفر هو النصف اي 300 مليون ما يعني 4 ساعات تغذية تقريبًا".وعن موضوع عدم المشاركة في الجلسة الحكومية، اشار فياض الى انه "أخذنا موقفًا موحَّدًا حمايةً للدستور والميثاق ولمنع اقصاء مكوّن اساسي ميثاقي ورئاسي"، لافتاً الى انه مع معالجة أمور الناس ولكن بالطرق القانونيّة ونحن تصرّفنا كمجموعة موحّدة من أجل تحصين الميثاق الوطني".ولفت فياض الى انه "متخوّف من نوع من التسلّل على موقع رئيس الجمهورية بعد جلسة الحكومة".