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لبنان

البطريرك الراعي من الأردن: هوية لبنان مهددة

Lebanon 24
07-12-2022 | 03:51
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رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي من الأردن ان لبنان يعاني من عدم وجود سلطة قادرة على الحسم ما ولد سلطات وأصحاب نفوذ وتقاسم سلطات ويتحمل عبئا اقتصاديا كبيرا وقال ان هويته مهددة وديموغرافيته تتغير.
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