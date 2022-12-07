البطريرك الراعي من الأردن: هوية لبنان مهددة

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رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي من الأردن ان لبنان يعاني من عدم وجود سلطة قادرة على الحسم ما ولد سلطات وأصحاب نفوذ وتقاسم سلطات ويتحمل عبئا اقتصاديا كبيرا وقال ان هويته مهددة وديموغرافيته تتغير.