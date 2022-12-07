برّي يدعو إلى جلسة للجان المشتركة

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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان : المال و الموازنة ، الإدارة و العدل ، الإقتصاد الوطني و التجارة والصناعة والتخطيط الى جلسة مشتركة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 12 و 13 كانون الاول 2022 وذلك لمتابعة درس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية و مؤقتة على التحاويل المصرفية و السحوبات النقديّة.