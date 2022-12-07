بعد الاشتباه بسيارة "بيك أب" في الأشرفية.. هذا ما كشفه فوج حرس بيروت (صور)

أفادت دائرة العلاقات العامة في مدينة بيروت في بيان، أنه بناءً لتعليمات وتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الى قيادة فوج حرس مدينة بيروت بتكثيف الدوريات في شوارع وأحياء مدينة بيروت على مدار الـ 24 ساعة للحد من عمليات السرقة وقمع التعديات على الأملاك العلامة وإزالة المخالفات من شوارع وأرصفة العاصمة.

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أوقفت دورية من فوج حرس بيروت في منطقة الأشرفية سيارة بيك أب بعد الاشتباه بها حيث تبين أنها محملة بكميات كبيرة من الخردة وبعد تفتيشها من قبل عناصر الدورية تم العثور على أغطية ريغارات للصرف الصحي وأغطية حديد لمسارب مياه الأمطار تعود ملكيتهم لبعض الإدارات والمؤسسات العامة، حيث تم ضبط المسروقات وتسليمهم الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

ويستمر فوج الحرس بشكل يومي وعلى مدار الساعة في مكافحة ظاهرة نبش النفايات والعبث في المستوعبات المنتشرة في أنحاء العاصمة بيروت لما لذلك من ضرر يؤثر على صحة وسلامة المواطنين ويساعد في انتشار الحشرات والقوارض والى تكدس النفايات في الشوارع وعلى الطرقات مما يساهم في اغلاق مسارب الصرف الصحي وطوفانها.

وأضاف البيان: من ناحية أخرى وخلافاً لبعض الأخبار التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها عن استعمال القوة مع نابشي النفايات، يؤكد فوج الحرس أن هذا الكلام غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصله، ويقتصر الأمر على منع نبش النفايات ومنع العابثين بها لا أكثر.

وأكد فوج حرس بيروت أنه وبعيداً عن الأضواء والتغطيات الإعلامية يقوم ضباط وعناصر الفوج بتنفيذ المهام المطلوبة منهم ضمن الإمكانيات المتاحة على أكمل وجه وهم على جهوزية دائمة لخدمة أهالي المدينة وسكانها.