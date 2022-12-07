Advertisement

لبنان

بعد الاشتباه بسيارة "بيك أب" في الأشرفية.. هذا ما كشفه فوج حرس بيروت (صور)

Lebanon 24
07-12-2022 | 03:51
A-
A+
Doc-P-1017779-638060076366564878.jpg
Doc-P-1017779-638060076366564878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت دائرة العلاقات العامة في مدينة بيروت في بيان، أنه بناءً لتعليمات وتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الى قيادة فوج حرس مدينة بيروت بتكثيف الدوريات في شوارع وأحياء مدينة بيروت على مدار الـ 24 ساعة للحد من عمليات السرقة وقمع التعديات على الأملاك العلامة وإزالة المخالفات من شوارع وأرصفة العاصمة.
Advertisement
 
أوقفت دورية من فوج حرس بيروت في منطقة الأشرفية سيارة بيك أب بعد الاشتباه بها حيث تبين أنها محملة بكميات كبيرة من الخردة وبعد تفتيشها من قبل عناصر الدورية تم العثور على أغطية ريغارات للصرف الصحي وأغطية حديد لمسارب مياه الأمطار تعود ملكيتهم لبعض الإدارات والمؤسسات العامة، حيث تم ضبط المسروقات وتسليمهم الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني.
 
ويستمر فوج الحرس بشكل يومي وعلى مدار الساعة في مكافحة ظاهرة نبش النفايات والعبث في المستوعبات المنتشرة في أنحاء العاصمة بيروت لما لذلك من ضرر يؤثر على صحة وسلامة المواطنين ويساعد في انتشار الحشرات والقوارض والى تكدس النفايات في الشوارع وعلى الطرقات مما يساهم في اغلاق مسارب الصرف الصحي وطوفانها.
 
Image preview
 
 
Image preview
 
 
وأضاف البيان: من ناحية أخرى وخلافاً لبعض الأخبار التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها عن استعمال القوة مع نابشي النفايات، يؤكد فوج الحرس أن هذا الكلام غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصله، ويقتصر الأمر على منع نبش النفايات ومنع العابثين بها لا أكثر.
 
وأكد فوج حرس بيروت أنه وبعيداً عن الأضواء والتغطيات الإعلامية يقوم ضباط وعناصر الفوج بتنفيذ المهام المطلوبة منهم ضمن الإمكانيات المتاحة على أكمل وجه وهم على جهوزية دائمة لخدمة أهالي المدينة وسكانها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:54 | 2022-12-07
06:00 | 2022-12-07
04:30 | 2022-12-07
04:00 | 2022-12-07
08:20 | 2022-12-07
08:04 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website