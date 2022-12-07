كتل هوائية باردة وامطار.. اليكم طقس الايام المقبلة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للدفاع المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية صباحا، على ان تنحسر تدريجيا خلال النهار.

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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبيا تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى صباح يوم غد الخميس، حيث يستقر تدريجيا وترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.



-الطقس المتوقع في لبنان:



الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة جنوبا وشمالا مع احتمال حدوث برق ورعد، ويتوقع تساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2100 متر.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية صباحا على ان تنحسر تدريجيا خلال النهار.

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.