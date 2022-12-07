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لبنان

مرجع روحي منزعج من كلام باسيل: ماذا قال؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-12-2022 | 04:30
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لاحظ المراقبون ان رئيس "التيار الوطني الحر " النائب جبران باسيل تجاهل مشاركة ستة وزراء مسيحيين في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة مكتفيا بتعداد اسم وزيرين فقط هما نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي !

وفي هذا السياق، ابدى مرجع روحي انزعاجه من اشارة باسيل الى نائب رئيس الحكومة على نحو غير لائق ، واعتبر المرجع الروحي "ان الرئيس الشامي يمثل في موقعه طائفة الروم الارثوذكس ، وهي الطائفة الرابعة في البلاد ، ولا يمكن لباسيل او لغيره الاساءة الى ممثليها في السلطة او التقليل من اهمية ما تمثله الطائفة على الصعيد الوطني ".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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