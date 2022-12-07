عناصر فوج إطفاء طرابلس أعلنوا التوقف عن العمل

فُتح الطريق أمام مركز اتحاد بلديات الفيحاء، بعدما تمّ قطعه من قبل فوج إطفاء طرابلس لمدة يومين بسبب عدم دفع مستحقاتهم.



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وعاد السير الى طبيعته في المحلة المذكورة. وقد قام عناصر فوج الاطفاء بتسليم مفاتيح المركز والآليات الى مديرة الإتحاد، وقد اعلنوا التوقف عن العمل حتى اشعار آخر وعدم تلبية اي نداء اثتغاثة لحين الحصول على كلّ مستحقاتهم.وعاد السير الى طبيعته في المحلة المذكورة.