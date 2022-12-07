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لبنان

عناصر فوج إطفاء طرابلس أعلنوا التوقف عن العمل

Lebanon 24
07-12-2022 | 06:06
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فُتح الطريق أمام مركز اتحاد بلديات الفيحاء، بعدما تمّ قطعه من قبل فوج إطفاء طرابلس لمدة يومين بسبب عدم دفع مستحقاتهم.
وقد قام عناصر فوج الاطفاء بتسليم مفاتيح المركز والآليات الى مديرة الإتحاد، وقد اعلنوا التوقف عن العمل حتى اشعار آخر وعدم تلبية اي نداء اثتغاثة لحين الحصول على كلّ مستحقاتهم.
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وعاد السير الى طبيعته في المحلة المذكورة.
 
 
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