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لبنان

الضريبة على الرواتب... بين عبدالله ووزير المالية

Lebanon 24
07-12-2022 | 06:11
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زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله وزير المالية يوسف خليل، وجرى خلال اللقاء وفق بيان، "البحث في مسألة الضريبة على رواتب القطاعين الخاص والعام، وأهمية إيجاد الحلول المناسبة، والتي توفق بين تأمين مداخيل للخزينة وتحفيز الدورة الاقتصادية".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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