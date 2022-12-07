"الكوليرا" وصلت إلى نهر الليطاني

بعد إصابة الآلاف ووفاة العشرات في لبنان نتيجة الاصابة بالكوليرا، ولما كانت المياه الملوثة بجرثومة الكوليرا تعتبر أهم سبب لتفشيها، باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبدعم من مشروع ترشيد المياه والصرف الصحي التابع للوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID) بحملتها لرصد نقاط تفشي الكوليرا في الحوض الأعلى لنهر الليطاني.وقامت الفرق الفنية التابعة للمصلحة في بداية شهر كانون الأول 2022 بأخذ 10 عينات من نقاط مختلفة على طول نهر الليطاني وروافده في الحوض الأعلى، وتم تحليل هذه العينات في مختبر المصلحة في خربة قنافار وفقاً لأحدث التقنيات العلمية وبينت النتائج التالي:

تلوث 4 نقاط من أصل 10 بالكوليرا على طول مجرى نهر الليطاني، وهي النقاط التالية: (1) نهر الليطاني - جسر الدلهمية، (2) مجرى نبع شتورة (يضم الصرف الصحي لجديتا وشتورة وجلالا ولتجمع مستشفيات شتورة)، (3) نهر البردوني - جسر المرج (بعد مخيم أبو الجاسم للاجئين السوريين) و (4) نهر الليطاني – المرج (قرب منزل رئيس البلدية).ان تلوث مياه نهر الليطاني بالكوليرا يأتي نتيجة الرمي المباشر للصرف الصحي غير المعالج فيه، وهذا ما تم تأكيده عبر النتائج التي أثبتت وجود جرثومة الكوليرا في النقاط التي يسبقها وجود مخيمات للنازحين السوريين او تجمع للصرف الصحي والمستشفيات.وفي هذا الاطار، قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتوجيه مراسلات الى كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، النيابة العامة التمييزية، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الطاقة والمياه، وزارة الصحة العامة ووزارة البيئة وذلك لأخذ العلم واتخاذ التدابير الفورية للحد من هذه المشكلة الصحية.