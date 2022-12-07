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لبنان

المكتب الإعلامي لسلام: لا زيارة مقررة له اليوم الى الشمال

Lebanon 24
07-12-2022 | 06:35
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام البيان التالي:
 
يؤكد المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ان لا زيارة مقررة له اليوم الى الشمال، وأنه يشارك في اجتماع الامن الغذائي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي.
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