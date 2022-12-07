المكتب الإعلامي لسلام: لا زيارة مقررة له اليوم الى الشمال

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام البيان التالي:

يؤكد المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ان لا زيارة مقررة له اليوم الى الشمال، وأنه يشارك في اجتماع الامن الغذائي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي.