Advertisement

لبنان

أبي رميا عرض مع مسؤولين فرنسيين للتعاون في مشاريع انمائية جبيلية

Lebanon 24
07-12-2022 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1017825-638060209194237819.png
Doc-P-1017825-638060209194237819.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتقى النائب سيمون ابي رميا ورئيس "التجمع لأجل لبنان" في فرنسا الدكتور انطوان شديد، رئيس منطقة جنوب فرنسا رونو موزولييه الذي رعى المؤتمر الدولي البيئي في مرسيليا واختتم اليوم، ونائب رئيس منطقة جنوب فرنسا للشؤون الدولية والتعاون الدولي جان بيار كولان، وتم البحث في التعاون بين قضاء جبيل ومنطقة جنوب فرنسا انمائيا واقتصاديا وتربويا وبيئيا، لا سيما مشروع الطاقة الشمسية في اكثر من مدرسة جبيلية، وعرض لآلية المساهمة في تدابير الوقاية من العواصف الثلجية وتجهيز مراكز جرف الثلوج ومكافحة الحرائق، بحسب بيان صادر عن مكتب أبي رميا.
Advertisement

يشار الى ان موضوع البيئة السياحية سيكون على جدول اعمال لقاءات ستجمع ابي رميا ومسؤولين من منطقة جنوب فرنسا.

وخلصت لقاءات ابي رميا الى تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة في مختلف القطاعات السياحية والتربوية والشبابية لمشاريع للبنان وجبيل.

وتوجه ابي رميا الى باريس حيث سيكون له عدد من اللقاءات السياسية والديبلوماسية مع سياسيين فرنسيين.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:54 | 2022-12-07
06:00 | 2022-12-07
04:30 | 2022-12-07
04:00 | 2022-12-07
08:20 | 2022-12-07
08:04 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website