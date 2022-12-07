أبي رميا عرض مع مسؤولين فرنسيين للتعاون في مشاريع انمائية جبيلية

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إلتقى النائب سيمون ابي رميا ورئيس "التجمع لأجل لبنان" في فرنسا الدكتور انطوان شديد، رئيس منطقة جنوب فرنسا رونو موزولييه الذي رعى المؤتمر الدولي البيئي في مرسيليا واختتم اليوم، ونائب رئيس منطقة جنوب فرنسا للشؤون الدولية والتعاون الدولي جان بيار كولان، وتم البحث في التعاون بين قضاء جبيل ومنطقة جنوب فرنسا انمائيا واقتصاديا وتربويا وبيئيا، لا سيما مشروع الطاقة الشمسية في اكثر من مدرسة جبيلية، وعرض لآلية المساهمة في تدابير الوقاية من العواصف الثلجية وتجهيز مراكز جرف الثلوج ومكافحة الحرائق، بحسب بيان صادر عن مكتب أبي رميا.يشار الى ان موضوع البيئة السياحية سيكون على جدول اعمال لقاءات ستجمع ابي رميا ومسؤولين من منطقة جنوب فرنسا.وخلصت لقاءات ابي رميا الى تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة في مختلف القطاعات السياحية والتربوية والشبابية لمشاريع للبنان وجبيل.وتوجه ابي رميا الى باريس حيث سيكون له عدد من اللقاءات السياسية والديبلوماسية مع سياسيين فرنسيين.