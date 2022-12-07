نقابة تلفزيون لبنان تُلوّح بالاضراب

علم موقع "لبنان ٢٤" أن نقابة موظفي تلفزيون لبنان تتجه غدا إلى اعلان الاضراب العام بعد ان تأخر دفع رواتبهم الشهرية، دون اي سبب واضح من المعنيين حول سبب التأخر.

علما ان موظفي تلفزيون لبنان، لم يتقاضوا كل مستحقاتهم التي اقرتها الحكومة اللبنانية من مساعدات اجتماعية لموظفي القطاع العام.

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وبحسب المعلومات فإن النقابة تعقد اجتماعا غدا بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر في مبنى التلفزيون لإعلان الاضراب.



وفي سياق متصل، تواصل "لبنان 24" مع الحارسة القضائية على تلفزيون لبنان فيفيان لبس التي رفضت التعليق على الموضوع معتبرة أن الأمور تسير بالشكل الصحيح والمعاشات ستتحول ابتداء من الغد.