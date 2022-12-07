مقتل طفل وجرح إثنين آخرين... إليكم تفاصيل المأساة التي هزّت بلدة القصير

قضى الطفل (ر.ص) 11 سنة واصيب كل من (ز.ص) 7 سنوات و (ع.ص) 5 سنوات وهو بحالة حرجة، في انفجار جسم مشبوه كانوا يلهون به، قرب منزلهم في القصير السورية.

وقد نقل الجريحان وجثة الطفل الى مستشفى البتول في الهرمل، ويتولى مخفر الهرمل التحقيق في الحادث.

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