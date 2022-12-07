بيان لنقابة أصحاب محطات المحروقات... هذا ما جاء فيه

اصدرت نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان بيانا إثر اجتماع عقدته في مقرها شكرت فيه رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس لـ"وقوفه الى جانب النقابة لتحصيل حقوقها ولدعمه لها في جميع قرارتها".



كما توجهت بالشكر لوزارة الطاقة والمياه والمديرية العامة للنفط "لتجاوبهما لمطالبنا وتعديل جدول تركيب الأسعار ونشكر كل من ساعد وساهم ودعم المحطات لتخطي الازمات الحاصلة سابقاً ومساعدة هذا القطاع للنهوض من جديد".

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