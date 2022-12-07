قائد الجيش استقبل وفداً من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ، وفداً من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) برئاسة Mark DAWNS، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.





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