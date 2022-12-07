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لبنان

قائد الجيش استقبل وفداً من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

Lebanon 24
07-12-2022 | 09:05
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة ، وفداً من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) برئاسة  Mark DAWNS، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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