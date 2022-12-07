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لبنان

الجيش: إحالة موقوف في حقه جرائم مختلفة على القضاء المختص

Lebanon 24
07-12-2022 | 09:17
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي :
 
"أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص المواطن (ل.ص) بعد توقيفه في محلة الشراونة – بعلبك، وذلك لوجود بلاغات وعدة مذكرات توقيف في حقه بجرائم مختلفة، والموقوف كان ناشطا في تجارة المخدرات وترويجها وتهريبها إلى الخارج، وعمل في تجارة الأسلحة الحربية ونقلها مع ذخائرها، وهو متهم بمحاولة قتل عسكريين ومقاومة الأجهزة الأمنية. كما شكل مع مجموعة من الأشخاص عصابة تزوير وسرقة منازل وسيارات وسلب أشخاص بقوة السلاح، وقام مرات عدة بإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش وبإتجاه أشخاص ومنازل بتواريخ مختلفة، وشارك شخصيا في عدد من عمليات خطف لأشخاص مقابل فدية مالية، وكان يُدير التفاوض مع ذوي المخطوفين من إحدى الدول الأوروبية.
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غادر لبنان منتصف العام 2016 بمستندات ثبوتية مزورة عائدة لشقيقه المتوفي وعاد إلى لبنان بطريقة غير شرعية خلال العام الحالي حيث تم توقيفه".

                      
المصدر: الوكالة الوطنية
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