في القبة... هكذا انتهت عمليّة بيع مخدرات بين تاجر وأحد زبائنه!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه أثناء قيام المدعو "م.م" ببيع المخدرات لـ"ا.م" في منطقة القبة في طرابلس، وقع خلاف بينهما على سعر المتّفق عليه، فقام "م.م" بسرقة الأخير، وفرّ الى جهة مجهولة.

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