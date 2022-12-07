Advertisement

لبنان

في القبة... هكذا انتهت عمليّة بيع مخدرات بين تاجر وأحد زبائنه!

Lebanon 24
07-12-2022 | 09:47
A-
A+
Doc-P-1017855-638060288003793983.jpg
Doc-P-1017855-638060288003793983.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه أثناء قيام المدعو "م.م" ببيع المخدرات لـ"ا.م" في منطقة القبة في طرابلس، وقع خلاف بينهما على سعر المتّفق عليه، فقام "م.م" بسرقة الأخير، وفرّ الى جهة مجهولة.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بحوزتهم أسلحة.. ضبط عدد كبير من مروجي المخدرات في الأردن
lebanon 24
07/12/2022 19:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
يروج المخدرات على متن دراجة نارية.. وهذا ما حصل معه في غزير
lebanon 24
07/12/2022 19:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. هكذا أوقفتهما "المعلومات" خلال ترويجهما المخدرات!
lebanon 24
07/12/2022 19:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
في الدورة... عملية رصد ومراقبة دقيقة لقوى الأمن تسقط مروّجاً للمخدرات!
lebanon 24
07/12/2022 19:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24

القبة

مخدرات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:20 | 2022-12-07
12:03 | 2022-12-07
11:55 | 2022-12-07
11:51 | 2022-12-07
11:49 | 2022-12-07
11:22 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website