عثمان استقبل القائم بالاعمال الكويتي وبحثا في تعزيز التعاون أمنيا

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه في ثكنة المقر العام قبل ظهر اليوم، رئيس البعثة القائم بالأعمال في السفارة الكويتية في لبنان عبد الله شاهين، في زيارة، تم في خلالها التداول في الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين على الصعيد الأمني.

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