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لبنان

بو حبيب اجتمع الى سفراء الدول الاسكندنافية... هذا ما تمّ التداول به

Lebanon 24
07-12-2022 | 10:16
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 اجتمع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب بسفراء الدول الاسكندنافية لدى لبنان وهم: السويد آن ديسمور، النروج مارتن إيترفيك ، فنلندا آن مسكانن وممثل عن السفارة الدانماركية المستشار توماس طومسن.
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وحضر الاجتماع أيضا سفيرة سويسرا ماريون ويشلت.

وتم البحث في قضية النازحين السوريين. وشدد الوزير بو حبيب خلال الاجتماع على "ان لبنان لا يستطيع تحمل وجود حوالي المليوني نازح سوري على أرضه من دون تحديد موعد لعودتهم الى بلادهم"، معتبرا انه "في حال توقفت المساعدات الدولية لهم سيعودون الى بلادهم".
 
واكد الوزير بو حبيب "ان لبنان، هو بلد نموذجي للتعايش بين المسلمين والمسيحيين يجب الحفاظ عليه وحمايته من تداعيات النزوح السوري اضافة الى وجود اللاجئين الفلسطينيين على ارضه منذ 74 عاما ينتظرون حلا سياسيا".
  
كما التقى الوزير بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي وضعته في اجواء المداولات التي حصلت في اجتماع مجلس الامن الذي عقد في نيويورك حول عمل قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وتطبيق القرار 1701.
المصدر: الوكالة الوطنية
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