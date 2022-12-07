كانت تعبر الأوتوستراد... دهسها وفرّ

توفيت شابة من التابعية السورية في حادث دهس أثناء عبورها الطريق على أوتوستراد أميون - كفرحزير في الكورة، فيما فرّ سائق السيارة الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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