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لبنان

كانت تعبر الأوتوستراد... دهسها وفرّ

Lebanon 24
07-12-2022 | 10:42
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توفيت شابة من التابعية السورية في حادث دهس أثناء عبورها الطريق على أوتوستراد أميون - كفرحزير في الكورة، فيما فرّ سائق السيارة الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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دهس

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