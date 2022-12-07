الملك عبدالله الثاني للبطريرك الراعي: نُجدّد التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان

استقبل الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.



Advertisement وتناول اللقاء، الذي عُقد بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العلاقات الأخوية التي تربط الأردن ولبنان والشعبين الشقيقين.

وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على وقوف الأردن ودعمه المستمر للبنان في جهوده لتخطي الأزمات التي تواجهه.

ولفت إلى مواصلة الأردن بذل كل الجهود لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

من جانبه، أشاد البطريرك الراعي بمواقف الأردن بقيادة الملك الداعمة والمتواصلة للبنان وشعبه وللقضايا العربية، مثمنا المساعدات الإنسانية والطبية التي أرسلها الأردن مباشرة عقب انفجار مرفأ بيروت قبل نحو عامين.

(بترا)