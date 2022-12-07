Advertisement

لبنان

الملك عبدالله الثاني للبطريرك الراعي: نُجدّد التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب لبنان

Lebanon 24
07-12-2022 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1017871-638060325839572955.jpg
Doc-P-1017871-638060325839572955.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل الملك عبدالله الثاني في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
 
وتناول اللقاء، الذي عُقد بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، العلاقات الأخوية التي تربط الأردن ولبنان والشعبين الشقيقين.
Advertisement
 
وجدد الملك عبدالله الثاني التأكيد على وقوف الأردن ودعمه المستمر للبنان في جهوده لتخطي الأزمات التي تواجهه.
ولفت إلى مواصلة الأردن بذل كل الجهود لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
من جانبه، أشاد البطريرك الراعي بمواقف الأردن بقيادة الملك الداعمة والمتواصلة للبنان وشعبه وللقضايا العربية، مثمنا المساعدات الإنسانية والطبية التي أرسلها الأردن مباشرة عقب انفجار مرفأ بيروت قبل نحو عامين.
 
 
(بترا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:20 | 2022-12-07
12:03 | 2022-12-07
11:55 | 2022-12-07
11:51 | 2022-12-07
11:49 | 2022-12-07
11:22 | 2022-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website