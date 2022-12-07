بعد الإعلان عن اضراب عمال الكهرباء بدءا من الغد.. ماذا سيحل بساعات التغذية؟

عقدت نقابة "عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان"، اجتماعا بحثت فيه في مسألة رواتب العمال والمستخدمين، وقررت بناءً عليه الاعتصام والتوقف عن العمل داخل مكاتب المؤسسة اعتباراً من الخميس، ما أثار خوف المواطنين من حرمانهم من ساعات التقذية القليلة للكهرباء. ولكن مصادر مطلعة أكدت لـ"لبنان 24" انّ لا صلة للإضراب بساعات التغذية والتشغيل، ولكن "بما انّ الاضراب يشمل مراكز الصيانة في معامل الانتاج داخل مكاتب المؤسسة في المبنى المركزي، فقد يحصل تأخير لاصلاح الأعطال في حال حدوثها على شبكات التغذية".

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