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لبنان
بيان مشترك لأصحاب الأفران في الشمال وعمال المخابز.. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
07-12-2022
|
11:22
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زار رئيس نقابة أصحاب الأفران في الشمال طارق المير وأمين سرها طاهر تحصلدار رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري، في مكتب النقابة.
وأفاد بيان مشترك لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان ونقابة عمال الأفران في الشمال ونقابة أصحاب الأفران في الشمال في بيان، أن "اجتماعاً مطولاً عقد تم خلاله التداول في الظروف المعيشية الصعبة وشؤون العمال وقضاياهم، وساده جو من الصراحة والإيجابية بالنسبة إلى حقوق العمال المشروعة والمستحقة حسب نص قانون العمل وحماية حقوق المضمونين حسب القوانين المرعية الإجراء والتعاون من أجل تأمين فرص عمل للعمال اللبنانيين عبر التدريب والتأهيل للعمل في الأفران".
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ودعا البيان إلى "تسجيل كل المخابز والأفران غير المسجلة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل جميع العمال في الصندوق".
وطالب بـ"عدم المساس بالتعويضات العائلية المستحقة للعمال وتسجيل الأجور الفعلية للعمال على جداول الاشتراكات، حفاظاً على قيمة تعويضات نهاية الخدمة".
ودعا إلى "تفعيل دور المراقبة والتفتيش في وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتطبيق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء".
وأكد "العمل والتعاون من أجل تدريب العمال وتأهيلهم تدريجيا للعمل في الأفران لسد حاجاتها، خصوصا بعد سفر العمال اللبنانيين والأجانب وهجرتهم بسبب الظروف الراهنة".
وأعلن أنه "تم الاتفاق على عقد لقاءات لاحقة تصب في مصلحة العمال وأصحاب العمل للحفاظ على ديمومة العمل للطرفين".
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