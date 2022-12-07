نائب يرفع الصوت: الوضع متردّي والاجرام يصل للمستشفيات!

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قدم عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب وليد البعريني واجب العزاء بالطفل أحمد البعريني في بلدة فنيدق، متمنيًا على إدارة مستشفى الحبتور أن "تعيد النظر في طريقة تعاطيها مع بعض الأهالي". وكانت مواقع التواصل الاجتماعي اثارت قضية السيد حسين البعريني الذي رهن سيارته لمستشفى "الحبتور"، لقاء تسليمه جثة إبنه.وتوجّه البعريني الى مدير مستشفى الحبتور ربيع الصمد بالقول: "لا نريد المساس بسمعة المؤسسة، ولكننا نتمنى منكم أن تتعاطوا مع الأهالي برحمة".وأسِف "للوضع المتردي الذي بلغه مجال الاستشفاء على صعيد لبنان"، مشيرًا إلى أن "بعض المستشفيات يتعاطى مع المرضى بشكل "إجرامي". وأكد أن "مرجعيات المنطقة تسعى إلى تطوير العلاقة بين إدارة المستشفى والأهالي، والحفاظ على المؤسسة".وناشد "مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، صندوق الزكاة، وخلف الحبتور الوقوف عند هذه القضية لتكون مدخلاً لإصلاح الأمور المتعثّرة في مستشفى الحبتور، ومنعًا لوقوع حادثة مشابهة مستقبلاً".