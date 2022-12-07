جريحان باطلاق نار.. والتوتر يسود هذه المنطقة!

سجل اشكال في مدينة الميناء محيط حي الرملة تطور الى اطلاق نار وسقوط جريحين بطلقات نارية جرى نقلهما الى مستشفيات المدينة للعلاج، حسبما أفادت مراسلة "لبنان 24".



وبحسب ما افادت المصادر فان الاشكال ناتج عن خلافات شخصية، ولا تزال حالة من التوتر تسود المكان.

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