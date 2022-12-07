طفل يُصاب اصابة بالغة بعينه في هذه المنطقة.. ومستشفيات ترفض استقباله

تعرض الطفل و. م. في منطقة محمرة العكارية لحادثة انزلاق، ما ادى لاصابته اصابة بالغة في العين.



وبحسب المعلومات الاولية فقد تم نقله الى عدد من المستشفيات في عكار ولكنها امتنعت عن استقباله.

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