عادوا عن الاعتكاف ام لا.. قاضِ يكشف الحقيقة!

بعد ورود معلومات تحدثت عن عودة القضاة عن اعتكافهم بعد 7 اشهر من الاضراب للمطالبة بتحسين رواتبهم واوضاعهم المعيشية، أكد أحد القضاة لـ"لبنان 24" أنّ هناك قضاة كُثر عادوا عن اعتكافهم، ومنهم من لم يعتكف أصلا، مشيراً الى انّ الصورة الكاملة ستتضح في غضون أيام على الأرجح، عندما يحصل القضاة على التأكيد النهائي بخصوص تلبية المطالب وحينها فقط يتم تأكيد فك الاضراب كليا او الاستمرار كما هو الوضع عليه.

Advertisement