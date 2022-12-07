اشتباكات بالاسلحة والقذائف الصاروخية.. ماذا يحصل في هذه المنطقة؟

تدور في هذه الاثناء اشتباكات بالاسلحة والقذائف الصاروخية في منطقة الجمالية في بعلبك، بين شبان من عائلة نون واخرين من آل جمال الدين. وأفادت مراسلة "لبنان 24" بحسب مصادر أمنية أنّ اسباب الخلاف تعود الى التحرش اللفظي بفتيات من احدى العائلتين.

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