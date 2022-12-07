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لبنان

اشتباكات بالاسلحة والقذائف الصاروخية.. ماذا يحصل في هذه المنطقة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-12-2022 | 13:40
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تدور في هذه الاثناء اشتباكات بالاسلحة والقذائف الصاروخية في منطقة الجمالية في بعلبك، بين شبان من عائلة نون واخرين من آل جمال الدين. وأفادت مراسلة "لبنان 24" بحسب مصادر أمنية أنّ اسباب الخلاف تعود الى التحرش اللفظي بفتيات من احدى العائلتين.
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اشتباك

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