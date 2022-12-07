دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 41950 و42050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراُ تسعيرة تراوحت ما بين 41800 و41900 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.