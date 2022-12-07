كورونا وكوليرا لبنان... إليكم آخر الأرقام

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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان "تسجيل اصابتين جديدتين رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 666، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة".وفي ما يخصّ فيروس كورونا، أعلنت "الصحة" تسجيل 51 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1220918، كما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة.