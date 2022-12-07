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لبنان

الرحلات تنطلق من بيروت غالباً... هكذا هُرّب 300 مهاجر على الأقل الى المانيا!

Lebanon 24
07-12-2022 | 15:41
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أوقفت الشرطة الألمانية أربعة أشخاص نشطوا في تنظيم الهجرة غير الشرعية من سوريا والعراق إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروس، بعد تهريب شبكتهم 300 مهاجر على الأقل.
 

وأعلنت شرطة بوتسدام القبض على اثنين من المشتبه فيهم في مدينة فورست، في محيط برلين، وعلى اثنين آخرين في العاصمة، وأشارت إلى اجراء 14 عملية دهم في مناطق ألمانية عدة.
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والمشتبه بهم الأربعة من سوريا والعراق، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخصين آخرين على الأقل، بحسب الشرطة.


يُشتبه في أن أولئك استقدموا بشكل غير قانوني 300 لاجئ على الأقل إلى ألمانيا، ونقلوهم بالسيارة أو بالحافلة لقاء مبلغ يراوح بين 3500 و10 آلاف يورو.


تنطلق الرحلة إلى أوروبا من الشرق الأوسط، في دبي أو بيروت على الأغلب، مروراً ببيلاروس وبولندا، في ظروف محفوفة بالمخاطر، بحسب الشرطة. 
 

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