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لبنان
تفاهم عربي - دولي حول شخصية رئيس الجمهورية
Lebanon 24
07-12-2022
|
18:00
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لجأت عاصمة غربية صديقة للبنان الى دبلوماسية الخطوة خطوة، لترتيب تفاهم عربي - دولي حول شخصية رئيس لبنان الجديد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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