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لبنان

إجراءات جديدة في المصارف

Lebanon 24
07-12-2022 | 19:00
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فتحت بعض المصارف حسابات توطين لرواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، ويمكن سحبه على منصة صيرفة، عبر الـATM حصراً، اما الرواتب الموطنة سابقاً فتحولت الى المساعدة الاجتماعية، اي ما يحول خارج الراتب، ولكن خارج نظام البطاقة او امكانية السحب او الدفع في السوبرماركات، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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