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لبنان

هل طوى الحريري صفحة حياته السياسية؟

Lebanon 24
07-12-2022 | 22:04
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كتبت "الاخبار": أكد الرئيس سعد الحريري لشخصية سياسية لبنانية زارته أخيراً في مقر إقامته في الإمارات العربية المتحدة أنّه لا ينوي العودة إلى لبنان قريباً، وهو غير متحمّس إطلاقاً للعودة إلى العمل في الشأن السياسي اللبناني، ملمّحاً إلى أنه طوى صفحة حياته السياسية.
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وتحدث الحريري عن «انشقاق» في العائلة، لافتاً إلى أنّ علاقته بعمته النائبة السابقة بهية الحريري ليست جيّدة بخلاف ما كانت عليه سابقاً، إضافة إلى خلافه مع نجلها أحمد حول إدارته لعددٍ من الملفّات.
 
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