لقاء الراعي وملك الاردن بمحورين: دعم لبنان والهوية المهددة

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لم تكن ازمة الاستحقاق الرئاسي بعيدة من المواضيع التي طرحت في لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس مع ملك الاردن عبدالله الثاني في عمان في حضور ولي العهد الأردني الامير حسين بن عبدالله والقائم باعمال السفارة اللبنانية السفير يوسف رجي والقائم باعمال السفارة البابوية في عمان .وأفاد الديوان الملكي في الأردن ان العاهل الأردني اكد خلال لقائه البطريرك الراعي "الوقوف إلى جانب لبنان ودعمه في جهوده لتخطي الأزمات التي تواجهه".وكتبت" نداء الوطن": "لبنان يعاني من عدم وجود سلطة قادرة على الحسم ما ولّد سلطات وأصحاب نفوذ وتقاسم سلطات"... بهذه الصورة القاتمة نقل البطريرك الماروني بشارة الراعي هموم البلد إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، محذراً في تصريحاته من عمّان من أنّ "هوية لبنان مهدّدة وديمغرافيته تتغيّر"، ليجدّد الإلحاح على ضرورة "عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة يتناول تطبيق الطائف نصّاً وروحاً وقرارات مجلس الأمن الثلاثة 1680 و 1559 و 1701، وإعلان الحياد".وكان الراعي اعلن في وقت سابق ان "لبنان يعاني من عدم وجود سلطة قادرة على الحسم ما ولّد سلطات وأصحاب نفوذ وتقاسم سلطات ويتحمل عبئا اقتصاديا كبيرا وهويته مهددة وديموغرافيته تتغير بسبب وجود نصف مليون فلسطيني ومليون ونصف مليون سوري على أرضه". وجدد الراعي المطالبة "بعقد مؤتمر دولي برعاية الامم المتحدة يتناول تطبيق الطائف نصا وروحا وقرارات مجلس الامن الثلاثة 1680 و1559 و1701 لحل أزمة اللاجئين السوريين والقضية الفلسطينية وإعلان حياد لبنان".