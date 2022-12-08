انحرفت سيارتها ففارقت الحياة.. هذا ما جرى مساء في بيت شاما

ادى انحراف سيارة من نوع كيا بيكانتو، عن الطريق واصطدامها بشجرة، ليلاً على طريق عام العقيدية - بيت شاما الى وفاة الشابة ريم حيدر سليمان من بلدة بدنايل.

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