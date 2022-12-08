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لبنان
انحرفت سيارتها ففارقت الحياة.. هذا ما جرى مساء في بيت شاما
Lebanon 24
08-12-2022
|
00:40
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ادى انحراف سيارة من نوع كيا بيكانتو، عن الطريق واصطدامها بشجرة، ليلاً على طريق عام العقيدية - بيت شاما الى وفاة الشابة ريم حيدر سليمان من بلدة بدنايل.
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