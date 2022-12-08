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لبنان

هذه هي خلفية فصل بوشكيان من كتلة نواب الأرمن

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-12-2022 | 01:15
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يتردّد في الصالونات السياسية أن إستعجال الأمين العام لحزب "الطاشناق" النائب هاغوب بقرادونيان بإتخاذ قرارا حزبيا بفصل وزير الصناعة جورج بوشكيان من كتلة  نواب الأرمن، لأنه لم يلتزم بقرار الحزب بالامتناع عن حضور جلسة مجلس الوزراء، سببه أن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل "وعد" بقرادونيان بأنه سيمارس أقصى ضغوطاته على رئيس المجلس الدستوري القاضي مطانيوس مشلب للحؤول دون قبول الطعن المقدّم من المرشح جاد غصن في وجه النائب رازي الحاج في المتن الشمالي، والذي سيؤدي، في حال قبوله، بطريقة غير مباشرة الى اخراج بقرادونيان من الندوة البرلمانية.  

في المقابل، تقول اوساط سياسية "ان المخرج الذي اتبعه حزب الطاشناق لكي لا يوسع الخلاف مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل كان في فصل الوزير بوشكيان من الحزب، ولملمة المشكلة، ولكن في النتيجة فان  بوشكيان لا يزال نائبا ووزيرا يحضر الجلسات الحكومية حين يرى ذلك مناسبا بالتنسيق مع رئيس الحكومة".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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