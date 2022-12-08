Advertisement

لبنان

مع انتشار الانفلونزا.. إحذروا من هذا الدواء!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-12-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1018047-638060832415577457.jpg
Doc-P-1018047-638060832415577457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذر الاخصائي في امراض الكلى والضغط دكتور نضال المولى من استخدام المضادات الحيوية في حال الرشح القوي او الانفلونزا من دون وصفة طبيب وفي مراحل متقدمة من المرض، لأن ذلك سيكون له ارتدادات سلبية على مناعة المريض في حال استخدامها بشكل عشوائي، حيث غالبية المرضى يقومون بشراء ادوية من الصيدليات من دون الرجوع الى الطبيب

وقال المولى لـ"لبنان 24" انّ التهاب الحلق يُعد أمراً شائعاً مع الإصابة بالأنفلونزا ولا داعي للهلع في حال نزفت "اللوزتان" خليطاً من الدم والبلغم نتيجة الاحتقان.

ونصح في هذه الحالة بـ"الغرغرة" بالمياه الفاترة والملح، لان ذلك سيخفف من حدة الاحتقان.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:17 | 2022-12-08
03:15 | 2022-12-08
03:00 | 2022-12-08
02:52 | 2022-12-08
02:45 | 2022-12-08
02:34 | 2022-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website