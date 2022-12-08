مع انتشار الانفلونزا.. إحذروا من هذا الدواء!

حذر الاخصائي في امراض الكلى والضغط دكتور نضال المولى من استخدام المضادات الحيوية في حال الرشح القوي او الانفلونزا من دون وصفة طبيب وفي مراحل متقدمة من المرض، لأن ذلك سيكون له ارتدادات سلبية على مناعة المريض في حال استخدامها بشكل عشوائي، حيث غالبية المرضى يقومون بشراء ادوية من الصيدليات من دون الرجوع الى الطبيب.

وقال المولى لـ"لبنان 24" انّ التهاب الحلق يُعد أمراً شائعاً مع الإصابة بالأنفلونزا ولا داعي للهلع في حال نزفت "اللوزتان" خليطاً من الدم والبلغم نتيجة الاحتقان.

ونصح في هذه الحالة بـ"الغرغرة" بالمياه الفاترة والملح، لان ذلك سيخفف من حدة الاحتقان.