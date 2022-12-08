نواب يمنعون اي مرشح من الحصول على "الاكثرية": مَن هم؟

في ظل الكباش السياسي والرئاسي والتنافس الحاصل بين القوى السياسية لايصال مرشحيها الى قصر بعبدا، بدأ الحديث عن صعوبة وصول اي شخصية او مرشح الى اكثرية النصف زائد واحد من دون توافق شامل بين كل الافرقاء.

وبحسب مصادر مطلعة فإن عدداً لا بأس من "نواب التغيير"، ليسوا في وارد التوافق مع اي طرف سياسي على هذا المرشح او ذاك، وتحديدا لن يسيروا بترشيح رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض.

وترى المصادر ان نواب التغيير يرغبون بالاستمرار في مسار المعارضة ولن يخاطروا بحضورهم الشعبي من اجل السير بمرشح رئاسي يرضي هذا الطرف السياسي او ذاك.