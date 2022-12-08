Advertisement

لبنان

نواب يمنعون اي مرشح من الحصول على "الاكثرية": مَن هم؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-12-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1018049-638060839548350430.jpg
Doc-P-1018049-638060839548350430.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في ظل الكباش السياسي والرئاسي والتنافس الحاصل بين القوى السياسية لايصال مرشحيها الى قصر بعبدا، بدأ الحديث عن صعوبة وصول اي شخصية او مرشح الى اكثرية النصف زائد واحد من دون توافق شامل بين كل الافرقاء.

وبحسب مصادر مطلعة فإن عدداً لا بأس من "نواب التغيير"، ليسوا في وارد التوافق مع اي طرف سياسي على هذا المرشح او ذاك، وتحديدا لن يسيروا بترشيح رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض.

وترى المصادر ان نواب التغيير يرغبون بالاستمرار في مسار المعارضة ولن يخاطروا بحضورهم الشعبي من اجل السير بمرشح رئاسي يرضي هذا الطرف السياسي او ذاك.

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-12-08
03:00 | 2022-12-08
08:54 | 2022-12-08
08:52 | 2022-12-08
08:32 | 2022-12-08
08:05 | 2022-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website