جلسة انتخابية جديدة.. اليكم أبرز المواقف النيابية

مرة جديدة يلتئم المجلس النيابي بدعوة من رئيسه نبيه بري عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الخميس، في محاولة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.



Advertisement وفي هذا الاطار، اليكم ابرز المواقف التي صدرت عن مجموعة من النواب:

جميل السيد

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "الخبر: يعقد مجلس النواب جلسة قبل ظهر اليوم الخميس، وذلك لإنتخاب رئيس الجمهورية!".





وأضاف: الواقع، يعقد مجلس النواب جلسة قبل ظهر اليوم الخميس، وذلك لـ(عدَم) إنتخاب رئيس الجمهورية".





وختم: "وبناء عليه، وكما قاطعْنا في المرّتين السابقتيْن، لا مبرِّر هذه المرة أيضاً لحضورنا الجلسة".

غياث يزبك

ودعا النائب غياث يزبك عبر الـ LBCI إلى أن تكون جلسات انتخاب الرئيس متواصلة لحين انتخاب رئيس، ونحن نتحلّق حول شخص ميشال معوض الذي تكتمل فيه مواصفات رئيس الجمهورية.

واضاف: "لا نناور في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية وسنستمرّ بانتخاب معوّض فلا يمكننا أن نتخلى عنه لمصلحة الفراغ".

سليم عون

وقال النائب سليم عون للـLBCI: منذ 3 جلسات كنا نبحث في إمكانية الخروج من الورقة البيضاء، ولا نريد الخروج عنها من دون تقديم اسم. وخلال الساعتين القادمتين سيتبين لنا إذا كنا سنصوت بورقة بيضاء هذه الجلسة أم لا.

جورج عقيص

وأكّد النائب جورج عقيص الّا تقارب أو تنسيق بين القوات اللّبنانية والتّيار الوطني الحرّ قبل جلسة اليوم، على الرغم من اتخاذهما الموقف عينه من الجلسة الوزارية، الا ان تداعيات هذا الموقف مختلفة.

وقال عقيص في حديث الى "صوت كل لبنان"، إن أزمة الثقة بيننا لا تزيل أسبابها لحظة سياسية تقاطعت بها مواقفنا.

ودعا عقيص تكتّل لبنان القوي للتصويت للنائب ميشال معوض في حال كان التيار يريد التحرك وإعادة التموضع ومراجعة حساباته.

وعن الجلسة الوزارية الأخيرة، شدّد عقيص على أنّ موقف القوّات سلبي منها، لأنّ النص واضح وصلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل من مقام الرئيس الى مجلس الوزراء مجتمعاً.

الياس جرادي

بدوره، أشار النائب الياس جرادي الى ضرورة حصول مفاجآت على الصعيد الرئاسي عبر التوافق على رئيس جامع وقادر، وليس بالخلافات والمناكفات، لان مصلحة لبنان تعلو على رغبات الافرقاء.

وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، قال جرادي: ملتزمون بالديمقراطية مهما كانت النتيجة، وسنسعى لمساندة من يصل الى سدة الرئاسة، كما ومحاسبته في حال حصل الخطأ.



ورداً على سؤال عن اقتراب المجلس من انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، أعلن جرادي أنه ومنذ إطلاق مبادرة قوى التغيير الرئاسية طرح اسم قائد الجيش، وأنه يؤيد خيار العماد عون إذا كان هو المخرج.

فيصل الصايغ

وقال فيصل الصايغ للـLBCI: لا جديد في موضوع الرئاسة ويبقى أن نرى كيف ستُترجم ردة فعل الوطني الحر، ومتمسكون بترشيح معوض لكن مع فتح الباب أمام الحوار.

وتابع: أي خطوة مستقبلية ستكون بالتشاور مع معوض لكن على الفريق الآخر تقديم مرشحه.

الياس حنكش

من جهته، أكد النائب الياس حنكش أنّ "جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ستكون كسابقاتها والفريق الذي يعطّل هو نفسه الذي عطّل الرئاسة للإتيان بالرئيس عون".



وقال لـ "صوت لبنان 100.3-100.5": نقوم بانتخاب مرشّح سيساهم برأينا في إنقاذ البلد لكننا منفتحون على أيّ مرشّح تنطبق عليه المواصفات.

وشدّد على أنّ "الضرورة اليوم تكمن بانتخاب رئيس للجمهورية ونقطة عالسطر".

قبلان قبلان

كما قال النائب قبلان قبلان للـLBCI: نعطي لحزب الله والوطني الحر المجال لاعادة التفاهم بعد السجال الحاصل في اليومين الماضيين، وأي تبدّل لاي موقف لكتلة نيابية فيما خص انتخاب الرئيس لن يغير شيئا إذ إن الامر مرتبط بالتوافق بين الجميع.

وأضاف: مستمرون بالورقة البيضاء حتى الآن والاسماء المطروحة غير جدية والتوافق يجمع أن يحكم الجميع.

أبو فاعور

ورأى النائب وائل أبو فاعور عبر الـmtv أن صلاح حنين شخصيّة محترمة وممتازة، وسنتناقش مع الآخرين من أجل المرحلة المقبلة.

زياد حواط

وقال النائب زياد حواط لـ"الجديد": "الكلام هلق بمصاري بعد شوي ببلاش، وسنرى ما هو موقف التيار الوطني الحر اليوم".

كما دعا حواط نواب الأمّة عبر الـmtv لتطبيق الدستور وانتخاب الرئيس الذي يرونه مناسباً لأنّ الانسحاب من الجلسة والتّعطيل يُكلّف البلاد الكثير.

غسان سكاف

وقال النائب غسان سكاف لـmtv: صوتي لميشال معوّض والبحث عن بديل غير مطروح اليوم إلا في حال الانتقال إلى مرشّح جدّي آخر يُعيد التوازن إلى البلد.