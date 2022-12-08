الاشرفية ترتدي حلّة العيد.. فرح وأمل بغد أفضل

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بدأت المناطق اللبنانية ترتدي حلة العيد، مع بداية شهر عيد الميلاد. وككل عام تبقى الاشرفية الرائدة في هذا الاطار، والسباقة في اضاءة شجرة الميلاد.فمساء أمس، وباجواء أحتفالية، وتحت عنوان "منعيد الأمل" تمت إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة ساسين، في الأشرفية، وسط أجواء احتفالية ميلادية، بحضور حشد سياسي تقدمهم وزير الداخلية بسام المولوي، والنواب ميشال معوض، جان طالوزيان، الياس اسطفان وراجي السعد، ونديم الجميل.بتوقيع من جمعية lebanon of tomorow، احتفل اهالي الاشرفية كباراً وصغاراً، بافتتاح القرية الميلادية، وبانطلاق شهر الأعياد في قلب العاصمة بيروت، وسط ساحة ساسين، النابض بالفرح والحياة.هذا المهرجان الذي يمتد من 7 كانون الأول حتّى 6 كانون الثاني، سيتخلله ايضاً "أجواء "المونديال" حيث سيتم بث المباريات على شاشات عملاقة، لمزيد من الفرح والبهجة في هذا العيد.