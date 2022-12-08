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لبنان
ارتفاع جديد في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول صباح اليوم
Lebanon 24
08-12-2022
|
03:43
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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 8000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 8000 ليرة والمازوت 8000 ليرة والغاز 4000 ليرة.
وأصبحت الاسعار كالاتي:
البنزين 95 أوكتان 781000 ليرة
البنزين 98 أوكتان 799000 ليرة
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المازوت 824000 ليرة
الغاز 466000 ليرة
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