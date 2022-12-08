"جاڤي" أثنت على فعالية خطة وزارة الصحة لنشر اللقاحات

إستقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال، الدكتور فراس الابيض، في مبنى الوزارة، وفدا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين Gavi، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف.

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وتناول البحث الدعم الذي تقدمه "جاڤي" لبرامج التحصين الروتينية في الدول المتأثرة بالأزمات والنزاعات، ولبنان من ضمنها.





وأعطى الوزير الابيض للمجتمعين لمحة عامة عن الوضع الصحي في لبنان، خصوصا في ما يتعلق بتحصين الاطفال وفقاً للروزنامة الوطنية للقاحات، والتي أُضيف اليها مؤخراً لقاح فيروس الروتا. وشرح الخطة التي اعتمدتها الوزارة للتلقيح ضد الكوليرا، والتي شملت المرحلة الاولى منها تلقيح جميع المقيمين في المناطق الاكثر انتشاراً، ومن دون أي استثناء، مشدداً على جدوى وفعالية لقاح الكوليرا الفموي في الحد من التفشي.



في المقابل، أثنى ممثلو "جاڤي" على جهود وزارة الصحة لتوفير مستوى عالٍ من الخدمات الصحية، تشمل اللبنانيين وجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية، وذلك من خلال شبكة مراكز الرعاية الصحية الاولية، والتي من خلالها يحصل الاطفال على لقاحاتهم الروتينية، وأشاروا الى كفاءة وفعالية خطة وزارة الصحة لنشر لقاح الكوليرا الفموي في فترة زمنية قياسية. في المقابل، أثنى ممثلو "جاڤي" على جهود وزارة الصحة لتوفير مستوى عالٍ من الخدمات الصحية، تشمل اللبنانيين وجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية، وذلك من خلال شبكة مراكز الرعاية الصحية الاولية، والتي من خلالها يحصل الاطفال على لقاحاتهم الروتينية، وأشاروا الى كفاءة وفعالية خطة وزارة الصحة لنشر لقاح الكوليرا الفموي في فترة زمنية قياسية.



كما تمت مناقشة سبل استمرارية دعم "جاڤي" للبرنامج الوطني للتحصين، لجهة تأمين لقاحات الاطفال الروتينية الموثوقة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية والمرجعيات العلمية المختصة، لا سيما ان لبنان يرزح تحت وطأة النزوح، إضافة الى تحديات اقتصادية ووبائية عديدة.