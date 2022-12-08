طقس متقلب يسيطر على لبنان… الى متى يستمر؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر اليوم الخميس، حيث يستقر تدريجيا ويستمر حتى نهاية الأسبوع.معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تهطل امطار محلية صباحا وتنحسر تدريجيا فيستقر الطقس.الجمعة: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل وانخفاض في نسبة الرطوبة.الأحد: قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية بخاصة على الساحل.-الحرارة على الساحل من 16 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 9 الى 17 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية شرفية ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات بسب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 % .-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 6,29-ساعة غروب الشمس: 16,29